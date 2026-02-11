Resmi Berseragam Persis Solo, Abu Kamara Punya Misi Selamatkan Laskar Sambernyawa

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali menambah kekuatan di bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026. Terbaru, Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan penyerang asal Liberia Abu Kamara untuk mempertajam lini depan tim.

Kamara mengaku antusias bisa bergabung dengan Persis dan siap memberikan kontribusi maksimal pada sisa kompetisi.

“Berdasarkan posisi di klasemen saat ini, saya di sini untuk membantu klub menjadi lebih baik. Saya datang untuk memperjuangkan Persis tetap berada di liga ini. Hal itu sangat penting bagi saya dan klub,” ujar Kamara, Rabu (11/2).

Pada paruh pertama musim 2025/2026, pemain berusia 28 tahun tersebut memperkuat PSM Makassar. Bersama Juku Eja, Kamara tampil dalam 13 pertandingan BRI Super League dengan catatan tiga gol dan satu assist dari total 514 menit bermain.

Kamara juga mengajak rekan setimnya untuk terus berjuang demi membawa Persis keluar dari situasi sulit. Dia menilai peluang meraih poin maksimal cukup besar, terutama pada laga kandang.

“Kami memiliki banyak pertandingan di kandang dan harus menang. Kami harus memberikan segalanya karena klub ini sangat berharga,” katanya.

Selain itu, Kamara berharap suporter terus memberikan dukungan langsung di stadion. Menurutnya, kehadiran pendukung dapat menambah motivasi pemain di lapangan.

“Datang dan berikan dukungan, percaya kepada kami. Jika suporter percaya, itu akan sangat baik untuk tim,” ucapnya.