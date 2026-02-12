Hasil Buruk Persib Bandung di Markas Ratchaburi, Begini Kata Bojan Hodak

jateng.jpnn.com, THAILAND - Persib Bandung harus menelan pil pahit pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II.

Bertandang ke Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2), Maung Bandung takluk telak 0-3 dari tuan rumah.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menutup-nutupi kekecewaannya. Juru taktik asal Kroasia itu mengakui anak asuhnya tampil jauh dari ekspektasi.

“Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam 10 menit pertama,” ujar Bojan, seperti dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (12/2).

Gol cepat tersebut disebut langsung memengaruhi ritme permainan Persib. Alih-alih bangkit, tim justru kesulitan mengembangkan permainan.

Memasuki babak kedua, situasi semakin tak terkendali. Bojan menilai Persib kehilangan dominasi di lini tengah.

Thom Haye dan kolega kerap kalah dalam perebutan bola kedua serta kurang sigap mengantisipasi serangan balik cepat Ratchaburi.

Akibatnya fatal. Dua gol tambahan bersarang ke gawang Persib. Pedro Tana mencetak dua gol, sementara satu gol lainnya dibukukan Gabriel Mutombo.