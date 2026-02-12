Misi Berat Persib Bandung pada Laga Leg 2 babak 16 besar ACL Two

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menelan kekalahan telak pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026.

Bertanding di Stadion Ratchaburi, Thailand, Rabu (11/2), Maung Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah Ratchaburi FC dengan skor 0-3.

Persib langsung berada dalam tekanan sejak awal laga. Baru lima menit pertandingan berjalan, gawang yang dikawal Teja Paku Alam sudah kebobolan lewat gol cepat Pedro Tana.

Setelah tertinggal, Persib mencoba mengambil alih permainan dan mengontrol ritme. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi ketangguhan kiper Kampol Pathomakkakul serta tiang gawang membuat upaya tim tamu selalu gagal berbuah gol.

Memasuki babak kedua, petaka kembali datang. Pada menit ke-53, Gabriel Mutombo menggandakan keunggulan Ratchaburi setelah memanfaatkan umpan silang matang dari Jakkaphan Kaewprom.

Ratchaburi menutup kemenangan dengan skor lebih meyakinkan setelah Pedro Tana mencetak gol keduanya pada menit ke-84.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya tidak tampil baik, terutama pada awal pertandingan.

“Performa kami tidak bagus ketika memulai pertandingan. Di 10 menit pertama kami kebobolan. Setelah itu kami bisa mengatur ritme dan punya peluang, tetapi tidak bisa mencetak gol,” kata Hodak.