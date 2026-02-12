Soal Kabar Timnas Indonesia Batal Tampil di Asian Games 2026, PSSI: Belum Ada Surat Resmi

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:30 WIB
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji dalam jumpa pers saat menyampaikan perkembangan terkini timnas Indonesia di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jateng.jpnn.com - PSSI memastikan hingga saat ini belum menerima surat resmi terkait kabar pembatalan keikutsertaan Indonesia pada cabang sepak bola Asian Games 2026 yang akan digelar di Jepang.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Departemen Internasional PSSI dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk memastikan status partisipasi Merah Putih.

“Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan surat resmi bahwa kita tidak ikut dalam Asian Games di Jepang,” kata Sumardji, Kamis (12/2).

Sebelumnya, beredar pemberitaan dari media Vietnam yang menyebut Indonesia tidak bisa berpartisipasi karena gagal lolos ke Piala Asia U-23 2026.

Dalam laporan tersebut, AFC dan Komite Olimpiade Asia (OCA) disebut menerapkan aturan baru, yakni hanya 16 negara peserta Piala Asia U-23 2026 yang berhak tampil pada cabang sepak bola putra Asian Games 2026.

Menanggapi hal itu, Sumardji menegaskan PSSI masih menunggu kepastian resmi karena kewenangan utama terkait keikutsertaan Indonesia berada di bawah KOI.

“Kami akan terus berkoordinasi karena ini memang ranahnya Komite Olimpiade. Kepastiannya nanti akan segera kami sampaikan,” ujarnya.

Dia menambahkan dalam rencana awal PSSI telah memproyeksikan timnas untuk tampil di Asian Games. Bahkan, daftar awal pemain sudah dikirim sejak sekitar dua bulan lalu.

