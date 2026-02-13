Persis Solo Vs Madura United Sore Ini: Laskar Sambernyawa Bidik Kemenangan

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo bertekad memutus tren buruk di kandang saat menjamu Madura United pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/26. Laga akan digelar di Stadion Manahan, Jumat (13/2) pukul 15.30 WIB.

Performa tim tamu yang tengah terpuruk menjadi suntikan motivasi bagi Laskar Sambernyawa untuk mengincar kemenangan kandang pertamanya musim ini.

Saat ini, Persis masih terdampar di dasar klasemen atau posisi ke-18 BRI Super League dengan koleksi 11 poin. Dari 20 pertandingan, tim asuhan Milomir Seslija baru meraih dua kemenangan, lima hasil imbang, dan 13 kekalahan.

Menariknya, dua kemenangan Persis justru diraih di laga tandang. Pertama saat menundukkan Madura United 2-1 pada pekan pembuka, lalu menang 3-2 atas Semen Padang di pekan ke-17.

Di sisi lain, Madura United yang berada di peringkat ke-14 dengan 18 poin juga tidak dalam kondisi ideal. Laskar Sape Kerrab sedang mengalami krisis kepercayaan diri setelah puasa kemenangan dalam delapan laga terakhir, dengan catatan dua imbang dan enam kekalahan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memastikan timnya siap tempur menghadapi laga penting tersebut. Dia menilai kondisi pemain, termasuk rekrutan anyar, terus menunjukkan perkembangan positif.

“Pertandingan besok adalah momen yang sangat penting untuk kami bisa menang. Saya percaya diri karena ini kesempatan besar untuk menunjukkan karakter tim. Kami akan fokus pada aspek taktikal dan disiplin untuk mengontrol permainan,” ujar Milo.

Pelatih yang akrab disapa Milo itu juga meminta anak asuhnya melupakan hasil buruk sebelumnya dan menjadikannya sebagai motivasi untuk bangkit.