Persijap Jepara Hadapi Ujian Berat di Ternate, Divaldo Targetkan Curi Poin dari Malut United

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bakal menghadapi laga berat saat bertandang ke markas Malut United pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat dijadwalkan tampil di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Jumat (13/2) pukul 19.00 WIB.

Tantangan besar menanti Persijap. Selain posisi di klasemen yang masih berada di papan bawah, Malut United juga dipastikan tampil ngotot untuk bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Tuan rumah sebelumnya takluk 1-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di kandang sendiri, lalu kembali kalah 0-2 saat bertandang ke markas Persib Bandung.

Sementara itu, Persijap datang dengan kepercayaan diri lebih baik usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Madura United di Jepara pada laga sebelumnya.

Pelatih Persijap Divaldo Alves mengatakan fokus utama tim saat ini adalah pemulihan kondisi pemain setelah perjalanan jauh menuju Ternate.

“Persiapan kami lebih ke recovery pemain. Perjalanan panjang kami antisipasi dengan datang lebih awal, H-3 pertandingan, supaya bisa lebih cepat adaptasi. Saat ini adaptasi berjalan baik, mental pemain juga bagus karena di laga sebelumnya kami berhasil menang,” kata Divaldo.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan timnya akan berjuang maksimal dan berharap bisa membawa pulang poin dari laga tandang tersebut.

“Semoga anak-anak tampil kompak dan punya mental kuat agar kita bisa mencuri poin dari sini,” ujarnya.