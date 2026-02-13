JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persis Solo Lengkapi Kuota Asing, Bruno Gomes Jadi Harapan Baru di Lini Depan

Persis Solo Lengkapi Kuota Asing, Bruno Gomes Jadi Harapan Baru di Lini Depan

Jumat, 13 Februari 2026 – 15:45 WIB
Persis Solo Lengkapi Kuota Asing, Bruno Gomes Jadi Harapan Baru di Lini Depan - JPNN.com Jateng
Persis Solo resmi mendatangkan striker asal Brasil Bruno Gomes untuk melengkapi kuota 11 pemain asing musim ini. Foto: persissolo.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo terus bergerak agresif di putaran kedua BRI Super League 2025/2026. Terbaru, Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan striker asal Brasil Bruno Gomes untuk melengkapi kuota 11 pemain asing musim ini.

Kehadiran Gomes menjadi bagian dari langkah serius manajemen untuk memperbaiki performa tim yang saat ini masih berjuang keluar dari zona degradasi.

Penyerang berusia 29 tahun itu didatangkan dari Semen Padang dengan membawa modal statistik cukup menjanjikan. Sejak bergabung dengan Kabau Sirah pada Januari tahun lalu, Gomes tampil dalam 28 pertandingan dengan kontribusi 10 gol dan enam assist.

Baca Juga:

Gomes mengaku siap memberikan seluruh kemampuannya demi membantu Persis bangkit dari situasi sulit.

“Saya percaya kami bisa mencapai target dan keluar dari situasi ini. Saya akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk membantu tim,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi klub, Jumat (13/2).

Dia juga menegaskan bahwa kekompakan tim menjadi kunci untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Baca Juga:

“Saya akan berjuang sekuat mungkin untuk Persis dan membantu rekan-rekan. Saya datang ke sini untuk tujuan itu,” katanya.

Selain itu, Gomes menyebut kepindahan ke Persis sebagai peluang penting dalam kariernya dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan manajemen.

Persis Solo resmi mendatangkan striker asal Brasil Bruno Gomes untuk melengkapi kuota 11 pemain asing musim ini.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo pemain baru persis solo persis bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU