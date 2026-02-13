Persis Solo Lengkapi Kuota Asing, Bruno Gomes Jadi Harapan Baru di Lini Depan

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo terus bergerak agresif di putaran kedua BRI Super League 2025/2026. Terbaru, Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan striker asal Brasil Bruno Gomes untuk melengkapi kuota 11 pemain asing musim ini.

Kehadiran Gomes menjadi bagian dari langkah serius manajemen untuk memperbaiki performa tim yang saat ini masih berjuang keluar dari zona degradasi.

Penyerang berusia 29 tahun itu didatangkan dari Semen Padang dengan membawa modal statistik cukup menjanjikan. Sejak bergabung dengan Kabau Sirah pada Januari tahun lalu, Gomes tampil dalam 28 pertandingan dengan kontribusi 10 gol dan enam assist.

Gomes mengaku siap memberikan seluruh kemampuannya demi membantu Persis bangkit dari situasi sulit.

“Saya percaya kami bisa mencapai target dan keluar dari situasi ini. Saya akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk membantu tim,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi klub, Jumat (13/2).

Dia juga menegaskan bahwa kekompakan tim menjadi kunci untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola nasional.

“Saya akan berjuang sekuat mungkin untuk Persis dan membantu rekan-rekan. Saya datang ke sini untuk tujuan itu,” katanya.

Selain itu, Gomes menyebut kepindahan ke Persis sebagai peluang penting dalam kariernya dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan manajemen.