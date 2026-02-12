Begini Kondisi Mental Persib Bandung Seusai Dibantai Ratchaburi

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan kondisi mental para pemainnya tetap terjaga setelah kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Two pada 11 Februari 2026.

Hodak menegaskan tidak ada masalah baik dari sisi fisik maupun mental tim jelang leg kedua yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2) pukul 19.15 WIB.

“Kondisi para pemain, secara fisik tidak apa-apa, secara mental tidak apa-apa,” ujar Hodak seusai sesi latihan di Lapangan Pendamping GBLA, Sabtu (14/2).

Pelatih asal Kroasia itu mengakui hasil leg pertama memang tidak memuaskan. Namun, menurutnya, para pemain kini sudah sepenuhnya fokus untuk membalikkan keadaan di kandang.

Dia menilai kekalahan merupakan bagian dari dinamika sepak bola. Yang terpenting, kata dia, adalah bagaimana tim merespons situasi sulit.

“Kadang-kadang Anda harus kalah. Itu bisa terjadi setelah permainan yang buruk. Sekarang kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya,” katanya.

Baca Juga: Misi Berat Persib Bandung pada Laga Leg 2 Babak 16 Besar ACL Two

Hodak juga menilai skor 0-3 tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Dia menyebut Persib sempat tampil lebih baik, terutama di babak pertama, meski akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah.

Selain faktor teknis, dia menyinggung kondisi cuaca yang berbeda sebagai salah satu hal yang memengaruhi performa tim.