Ribuan Siswi Ramaikan Turnamen MilkLife Soccer Challenge Solo Seri 2 Musim 2025-2026

jateng.jpnn.com, SOLO - Turnamen sepak bola putri MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Solo Seri 2 musim 2025-2026 resmi digelar di Lapangan Sepak Bola Kota Barat dan Lapangan Banyuanyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 10 sampai 15 Februari 2026.

Turnamen yang digagas Djarum Foundation melalui Bakti Olahraga bersama MilkLife ini diikuti 1.618 siswi dari 90 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Solo dan sekitarnya. Para peserta terbagi dalam 64 tim kategori usia (KU) 10 dan 85 tim KU 12.

Partisipasi MLSC menunjukkan tren positif. Pada MLSC Solo Mei 2025, jumlah peserta tercatat 1.016 siswi. Angka itu melonjak pada MLSC Solo Seri 1 musim 2025–2026 (28 Oktober–2 November 2025) menjadi 1.736 siswi. Pada Seri 2 ini, partisipasi tetap tinggi dengan 1.618 peserta.

Pada MLSC Solo Mei 2025, SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta menjuarai KU 10 setelah mengalahkan MIN 9 Sragen dengan skor 6-2. Di KU 12, SD Djama’atul Ichwan meraih gelar usai menang adu penalti atas MIN Surakarta dengan skor 1-1 (4-3).

Pada MLSC Solo Seri 1 musim 2025–2026, SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta kembali mempertahankan gelar KU 10 usai menang 3-2 atas SD Cemara Dua. Sementara KU 12 dimenangi SD Kristen Manahan Surakarta setelah menundukkan MIN 9 Sragen dengan skor 4-1.

Dominasi SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta menjadikannya tim yang patut diperhitungkan di KU 10 dengan dua gelar beruntun. Sebaliknya, KU 12 menghadirkan persaingan lebih terbuka dengan juara berbeda dalam dua edisi terakhir.

menilai kualitas pemain putri Solo terus berkembang.

“Saya rasa banyak talenta putri Solo yang mulai lebih terlihat. Ambisi mereka untuk memenangi setiap pertandingan menunjukkan keseriusan para siswi untuk berlatih dan berkembang di dunia sepak bola. Untuk masuk radar talent scouting tim All Stars Solo, standar yang dibutuhkan cukup tinggi,” ujar Pelatih Kepala MLSC Solo Maya Susmita, Sabtu (14/2).