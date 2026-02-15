SD Kristen Manahan dan MIN 9 Sragen Berbagi Gelar di Final Kompetisi Sepak Bola Putri Solo

JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 19:38 WIB
Kompetisi Final Kompetisi Sepak Bola Putri Solo MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Solo Seri 2 musim 2025–2026 digelar di Lapangan Kota Barat, Minggu (15/2). FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SOLO - Atmosfer persaingan ketat langsung terasa sejak partai puncak kompetisi sepak bola putri MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Solo Seri 2 musim 2025–2026 digelar di Lapangan Kota Barat, Minggu (15/2).

Dalam laga final tersebut, SD Kristen Manahan Surakarta sukses mempertahankan gelar juara kategori KU 12 setelah menundukkan MIN 9 Sragen dengan skor telak 7-2.

Sementara itu, pada kategori KU 10, MIN 9 Sragen keluar sebagai kampiun usai mengalahkan SDN 02 Malangjiwan 3-0.

Final KU 12 yang mempertemukan SD Kristen Manahan Surakarta melawan MIN 9 Sragen menjadi ulangan partai puncak seri sebelumnya. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung tampil agresif demi meraih gelar juara.

SD Kristen Manahan tampil dominan lewat permainan kolektif yang dikomandoi Ika Wonda. Gol pembuka tercipta pada menit ketiga melalui tendangan keras Ika yang menembus pojok kiri atas gawang.

Penampilan impresif Ika berlanjut. Pada menit ke-10, ia mencetak gol kedua melalui tendangan bebas. MIN 9 Sragen sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Andrea Fathin Nurusyifa dari tengah lapangan. Namun, kurang dari semenit kemudian, Ika kembali mencetak gol untuk membawa timnya unggul 3-1 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, SD Kristen Manahan semakin menekan. Ika kembali mencatatkan gol melalui tendangan jarak jauh akurat. Ia kemudian menambah gol kelima timnya lewat sepakan datar yang gagal diantisipasi kiper lawan.

Serangan SD Kristen Manahan terus berlanjut. Jessy Alya Renata mencetak gol keenam memanfaatkan assist Ika. MIN 9 Sragen sempat membalas melalui gol kedua Andrea, tetapi Ika menutup pesta gol dengan mencetak gol ketujuh yang memastikan kemenangan 7-2.

Hasil final kompetisi sepak bola putri Solo: SD Kristen Manahan dan MIN 9 Sragen berbagi gelar.
