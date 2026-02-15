Kunjungi Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia di Karanganyar, Erick Thohir: Negara Hadir

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia (PPPI) di Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan olahraga disabilitas nasional.

Dalam peninjauan yang berlangsung Sabtu (14/2), dia menunjukkan antusiasme tinggi setelah melihat langsung kelengkapan sarana pelatihan yang dinilai berstandar internasional.

Fasilitas yang berdiri di atas lahan sekitar 80.262 meter persegi di wilayah Karanganyar tersebut telah menyelesaikan pembangunan tahap pertama.

Sebanyak sembilan arena olahraga telah tersedia, meliputi sepak bola cerebral palsy, para atletik, para renang, para menembak, boccia, para tenis meja, para angkat berat, para bulu tangkis, serta para judo. Selain itu, tersedia pula laboratorium sport science sebagai penunjang performa atlet.

PPPI juga dilengkapi wisma atlet berkapasitas 280 orang dalam 138 kamar, serta dining hall yang mampu menampung hingga 400 orang. Kondisi ini dinilai mampu menunjang kebutuhan latihan dan pemusatan prestasi atlet disabilitas secara terintegrasi.

“Saya menyaksikan langsung, ini fasilitas yang luar biasa. Pemerintah ingin memastikan dukungan terhadap atlet NPC tidak dibedakan. Ini bukti negara hadir,” kata Erick.

Dia menyebut pembangunan PPPI merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem olahraga prestasi nasional.

Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna memastikan kelanjutan pembangunan tahap kedua dapat segera direalisasikan.