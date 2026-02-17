Persib Bandung Hadapi Misi Berat, Bojan Hodak: Kami Harus Fokus

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dihadapkan pada tugas tidak ringan saat menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2), Maung Bandung harus membalikkan defisit agregat tiga gol.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui kondisi timnya secara fisik tidak bermasalah. Namun, kekalahan telak di leg pertama sempat memengaruhi mental para pemain.

“Secara fisik pemain dalam kondisi baik, tetapi secara mental memang terpukul. Namun, dalam sepak bola, pertandingan buruk bisa terjadi. Sekarang kami harus fokus ke laga berikutnya,” ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan timnya tidak akan menyerah. Persib dituntut tampil menyerang sejak awal demi menjaga peluang lolos ke babak delapan besar sekaligus membawa nama baik sepak bola Indonesia di level Asia.

Kabar positif datang dari lini skuad. Gelandang muda Beckham Putra telah pulih dari cedera dan dipersiapkan untuk memperkuat tim dalam laga krusial tersebut.

Hodak menilai pada pertemuan sebelumnya Persib sebenarnya sempat menunjukkan permainan yang menjanjikan, terutama di babak pertama. Namun, kegagalan memanfaatkan peluang membuat hasil akhir tidak berpihak.

“Di leg pertama kami sempat bermain baik dan menciptakan peluang, tetapi tidak bisa mencetak gol. Kali ini kami harus lebih efektif,” katanya.