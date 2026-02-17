JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persis Solo Datangkan Winger Persib Bandung

Persis Solo Datangkan Winger Persib Bandung

Selasa, 17 Februari 2026 – 20:15 WIB
Persis Solo Datangkan Winger Persib Bandung - JPNN.com Jateng
Persis Solo resmi memperkenalkan Febri Haryadi sebagai rekrutan anyar untuk putaran kedua BRI Super League 2025/26, Senin (16/2). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo resmi memperkenalkan Febri Haryadi sebagai rekrutan anyar untuk putaran kedua BRI Super League 2025/26, Senin (16/2).

Kedatangan winger yang akrab disapa Bow itu bukan sekadar penambahan pemain. Di tengah situasi tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi, Persis membutuhkan kecepatan, pengalaman, dan mental juara.

Febri datang dengan bekal yang tidak ringan. Selama berseragam Persib Bandung, dia mencatatkan 165 penampilan dengan kontribusi 20 gol dan 20 assist.

Baca Juga:

Bersama Maung Bandung, pemain berusia 29 tahun itu juga merasakan dua gelar juara Liga Indonesia secara beruntun pada musim 2023/24 dan 2024/25.

Kini, cerita barunya dimulai di Solo.

“Sangat senang bisa menjadi bagian dari Persis. Ini tantangan baru bagi saya, dan semoga bisa membantu tim dengan maksimal,” ujar Febri.

Baca Juga:

Bagi Persis, kehadiran Febri diharapkan bisa menambah daya ledak di sektor sayap sekaligus membuka lebih banyak opsi serangan. Namun bagi Febri sendiri, misi utamanya adalah membantu Laskar Sambernyawa bertahan di kasta tertinggi.

Dia menekankan pentingnya kebersamaan di dalam tim untuk melewati situasi sulit.

Persis Solo resmi memperkenalkan Febri Haryadi sebagai rekrutan anyar untuk putaran kedua BRI Super League 2025/26, Senin (16/2).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo persib bandung febri haryadi bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU