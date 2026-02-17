Persis Solo Datangkan Winger Persib Bandung

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo resmi memperkenalkan Febri Haryadi sebagai rekrutan anyar untuk putaran kedua BRI Super League 2025/26, Senin (16/2).

Kedatangan winger yang akrab disapa Bow itu bukan sekadar penambahan pemain. Di tengah situasi tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi, Persis membutuhkan kecepatan, pengalaman, dan mental juara.

Febri datang dengan bekal yang tidak ringan. Selama berseragam Persib Bandung, dia mencatatkan 165 penampilan dengan kontribusi 20 gol dan 20 assist.

Bersama Maung Bandung, pemain berusia 29 tahun itu juga merasakan dua gelar juara Liga Indonesia secara beruntun pada musim 2023/24 dan 2024/25.

Kini, cerita barunya dimulai di Solo.

“Sangat senang bisa menjadi bagian dari Persis. Ini tantangan baru bagi saya, dan semoga bisa membantu tim dengan maksimal,” ujar Febri.

Bagi Persis, kehadiran Febri diharapkan bisa menambah daya ledak di sektor sayap sekaligus membuka lebih banyak opsi serangan. Namun bagi Febri sendiri, misi utamanya adalah membantu Laskar Sambernyawa bertahan di kasta tertinggi.

Dia menekankan pentingnya kebersamaan di dalam tim untuk melewati situasi sulit.