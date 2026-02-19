JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Bandung Tersingkir dari ACL II, Bojan Hodak Bilang Begini

Persib Bandung Tersingkir dari ACL II, Bojan Hodak Bilang Begini

Kamis, 19 Februari 2026 – 13:00 WIB
Persib Bandung Tersingkir dari ACL II, Bojan Hodak Bilang Begini - JPNN.com Jateng
Striker Persib Bandung Andrew Jung (jersei biru) dalam pertandingan melawan Ratchaburi FC. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengalihkan fokus ke BRI Super League setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II.

Pelatih Persib Bojan Hodak meminta para pemain segera melupakan kegagalan di level Asia dan menatap sisa kompetisi domestik dengan konsentrasi penuh.

“Sekarang kami fokus di liga. Jika kami bermain seperti di babak pertama tadi, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang baik,” ujar Bojan, Kamis (19/2).

Baca Juga:

Pangeran Biru harus mengubur mimpi melaju ke perempat final setelah kalah agregat 1-3 dari wakil Thailand, Ratchaburi FC. Pada leg pertama, Persib tumbang telak 0-3. Sementara di leg kedua, mereka hanya mampu menang tipis 1-0, hasil yang tidak cukup untuk membalikkan keadaan.

Meski tersingkir, Bojan menilai performa timnya pada leg kedua cukup menjanjikan. Namun, situasi menjadi sulit setelah Persib harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama.

Pelatih asal Kroasia itu meyakini peluang lolos sebenarnya terbuka jika pertandingan berjalan normal dengan komposisi 11 lawan 11.

Baca Juga:

Menurut Bojan, kegagalan Persib bukan semata karena hasil leg kedua, melainkan akibat performa buruk pada pertemuan pertama yang membuat posisi tim menjadi berat.

“Di leg pertama kami tidak bermain di level yang seharusnya. Itu yang membuat situasi menjadi sulit,” tegasnya.

Persib Bandung mengalihkan fokus ke BRI Super League setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persib acl II Bojan Hodak bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU