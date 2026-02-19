Jadwal BRI Super League Pekan ke-22: Persija Intip Puncak, Persijap Hadapi Laga Berat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aroma persaingan BRI Super League 2025/2026 bakal terasa berbeda. Pekan ke-22 yang berlangsung di bulan Ramadan akan dimainkan serentak pada pukul 20.30 WIB, menghadirkan laga-laga krusial dari perebutan gelar hingga pertarungan menghindari degradasi.

Pekan ini akan dibuka pada Jumat (20/2) dengan tiga pertandingan sekaligus. Sorotan utama tertuju ke Jakarta International Stadium (JIS), saat Persija Jakarta menjamu PSM Makassar.

Macan Kemayoran yang baru kembali ke jalur kemenangan punya misi besar. Jika mampu menaklukkan PSM, Persija berpeluang menyamai perolehan poin pemuncak klasemen Persib Bandung.

Bahkan, tim asuhan Mauricio Souza itu bisa naik ke posisi kedua sementara, mengingat Borneo FC baru akan bermain pada Minggu.

Di laga lainnya, Persik Kediri yang menjalani laga kandang keempat secara beruntun akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Brawijaya.

Masih pada hari yang sama, Semen Padang dituntut tampil habis-habisan saat menjamu Malut United yang kini bertengger di papan atas.

Pertarungan sengit juga terjadi di zona bawah. Sabtu (21/2), Persijap Jepara yang masih terjebak di area degradasi akan menghadapi ujian berat melawan Persebaya Surabaya. Kedua tim sama-sama datang dengan luka setelah menelan kekalahan di laga terakhir.

Sementara itu, Persis Solo memiliki peluang emas untuk keluar dari dasar klasemen saat menjamu PSBS Biak. Meski tampil cukup solid dalam dua laga terakhir, Laskar Sambernyawa masih kesulitan meraih kemenangan. Tiga poin di kandang bisa menjadi titik balik untuk menjauh dari zona merah.