Hadapi PSM, Persija Tanpa Kekuatan Penuh, Mauricio Souza Tetap Optimistis Menang

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta tak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-22 Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (20/2). Meski kehilangan dua bek andalan, Pelatih Mauricio Souza tetap membidik tiga poin.

Kapten tim Rizky Ridho dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Bek timnas Indonesia itu menerima kartu kuning ketujuh musim ini saat Persija menang 1-0 atas Bali United pada laga sebelumnya.

Selain Ridho, lini belakang Macan Kemayoran juga ditinggal Paulo Ricardo yang mengalami cedera hamstring dan masih dalam pemantauan tim medis.

“Dua-duanya tidak bisa bermain. Satu cedera, satu akumulasi. Namun, kami punya pemain di bangku cadangan yang bisa ganti mereka. Kami akan mencoba menaruh di dalam lapangan formasi terbaik mungkin,” ujar Souza dalam konferensi pers pra-pertandingan di JIS, Kamis (19/2).

Pelatih asal Brasil itu menegaskan absennya dua pemain penting justru menjadi momentum bagi skuadnya untuk menunjukkan kedalaman tim.

“Itu satu momen untuk grup kami kasih lihat kualitas yang kita punya. Tidak ada yang bisa dilakukan soal situasi Ridho. Kami harus cari solusi di dalam grup kami. Dua pemain penting tidak bisa main, tapi saya percaya semua pemain saya siap,” lanjutnya.

Untuk mengisi kekosongan di jantung pertahanan, Souza masih memiliki sejumlah opsi, termasuk Thales Lira dan Jordi Amat sebagai bek tengah.

Meski dihantam badai cedera dan akumulasi, Souza tetap optimistis timnya mampu mengamankan kemenangan, terlebih laga digelar di kandang sendiri.