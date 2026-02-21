Persis Solo Bidik Kemenangan Perdana di Manahan

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mengusung misi penting saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Sabtu (21/2) malam pukul 20.30 WIB.

Laga ini menjadi momentum bagi Laskar Sambernyawa untuk meraih kemenangan perdana di kandang musim ini.

Persis saat ini masih terpuruk di dasar klasemen atau peringkat ke-18 dengan koleksi 12 poin. Tambahan tiga angka menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka peluang keluar dari zona merah.

Di sisi lain, PSBS Biak yang berada di posisi ke-15 dengan 17 poin juga datang dengan performa kurang meyakinkan. Tim tamu tercatat menelan tiga kekalahan dan satu hasil imbang dalam empat laga terakhirnya.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur menghadapi pertandingan krusial tersebut.

Menurut pelatih yang akrab disapa Milo itu, perkembangan positif terlihat dalam sesi latihan, termasuk perbaikan permainan dari laga sebelumnya.

“Saya percaya dengan tim saat ini. Kita butuh kepercayaan diri dan besok kami yakin bisa menang bersama suporter. Ini harus jadi kemenangan pertama di kandang dan semoga menjadi berkah di Ramadan,” ujar Milo.

Milo memprediksi pertandingan akan berjalan ketat. Dia menilai PSBS juga akan tampil habis-habisan demi mengamankan posisi di klasemen.