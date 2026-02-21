JPNN.com

Bruno Gomes Siap Debut di Manahan, Janji Bantu Persis Solo Bangkit Lawan PSBS

Sabtu, 21 Februari 2026 – 14:05 WIB
Bruno Gomes Siap Debut di Manahan, Janji Bantu Persis Solo Bangkit Lawan PSBS - JPNN.com Jateng
Penyerang asing baru Persis Solo Bruno Gomes menunjukkan motivasi tinggi jelang laga pekan ke-22 BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak di Stadion Manahan, Sabtu (21/2) malam. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Penyerang asing baru Persis Solo Bruno Gomes menunjukkan motivasi tinggi jelang laga pekan ke-22 BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak di Stadion Manahan, Sabtu (21/2) malam.

Striker asal Sao Paulo, Brasil itu memastikan dirinya dalam kondisi siap tempur dan tak sabar menjalani debut bersama Laskar Sambernyawa.

Bruno menjadi pemain asing terakhir dari total 11 legiun impor yang didatangkan Persis untuk menghadapi putaran kedua musim ini.

“Saya rasa kondisi saya baik dan saya sadar laga nanti sangat penting bagi kami. Saya percaya dengan tim ini dan merasa bisa melakukan banyak hal untuk meraih hasil positif dimulai dari pertandingan melawan PSBS,” ujar Bruno.

Selain fokus pada pertandingan, pemain berposisi sebagai ujung tombak itu juga mengajak suporter untuk terus memberikan dukungan penuh kepada tim.

Menurut dia, kebersamaan antara pemain dan suporter akan menjadi kekuatan penting bagi Persis dalam upaya memperbaiki posisi di klasemen.

“Saya berharap suporter terus berjuang bersama kami untuk mencapai target musim ini,” katanya.

Sebelum bergabung dengan Persis, performa Bruno bersama Semen Padang terbilang impresif. Pada putaran kedua Liga 1 2024/25, dia mencatat delapan gol dan enam assist dari 17 pertandingan, serta selalu bermain penuh selama 90 menit.

Penyerang asing baru Persis Solo Bruno Gomes menunjukkan motivasi tinggi jelang laga pekan ke-22 BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak.
