Hajar Persebaya, Persijap Jepara Menyalakan Asa Keluar dari Zona Merah

jateng.jpnn.com, JEPARA - Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (21/2) malam, Persijap Jepara tampil tajam dan menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor meyakinkan 3-1 pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin. Bagi Persijap, hasil tersebut adalah sinyal kehidupan di tengah tekanan papan bawah.

Striker Iker Guarrotxena menjadi bintang lapangan dengan dua golnya. Gol pertama lahir pada menit ke-32 memanfaatkan umpan Lucas Morelatto.

Saat laga memasuki masa tambahan waktu, Iker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+12 setelah menerima assist Alexis Gomez.

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69, Gomez langsung memberi dampak instan. Dua menit berselang, ia mencetak gol ketiga Persijap usai menerima umpan Borja Herrera, sekaligus mematikan perlawanan Bajul Ijo.

Persebaya hanya mampu membalas lewat penalti Bruno Moreira pada menit 90+4. Situasi mereka semakin sulit setelah Rachmat Irianto diganjar kartu merah pada menit ke-86, memaksa tim tamu bermain dengan 10 pemain di akhir laga.

Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi momentum awal era baru di bawah pelatih kepala Mario Lemos, yang kembali memimpin tim setelah terjadi pertukaran peran dengan Divaldo Alves yang kini menjabat Direktur Teknik.

“Kami tahu Persebaya tim yang bagus. Namun, pemain tampil sangat baik, apalagi dengan dukungan suporter yang memberi energi tambahan,” kata Lemos.