Persib Bandung Menang Tipis Atas Persita, Bojan Hodak: Laga Tak Mudah

Senin, 23 Februari 2026 – 14:10 WIB
Persib Bandung harus bekerja keras sebelum mengamankan kemenangan atas Persita Tangerang pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/26. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus bekerja keras sebelum mengamankan kemenangan atas Persita Tangerang pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2), Maung Bandung menang tipis 1-0.

Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Persib kesulitan menembus pertahanan rapat tim tamu hingga babak pertama berakhir tanpa gol.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-50. Berawal dari situasi tendangan pojok, Andrew Patrick Jung sukses memanfaatkan momentum dan mencetak gol yang kemudian menjadi satu-satunya pembeda dalam laga tersebut.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya tidak tampil dominan seperti biasanya, terutama dalam hal menciptakan peluang.

“Kami memang punya beberapa peluang, tetapi jujur tidak sebanyak biasanya. Jung mencetak gol, dan itu memang tugasnya,” ujar Hodak.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, Persita memberikan perlawanan sengit dengan organisasi pertahanan yang sangat disiplin. Sepanjang laga, tim asuhan Carlos Pena bermain kompak dan sulit ditembus.

“Ini pertandingan yang sulit. Persita bertahan dengan banyak pemain, mereka terus berlari dan melakukan tekel. Mereka sangat kompak dan terorganisasi dengan baik,” jelasnya.

