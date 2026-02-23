Anggap Setiap Laga Final, Persib Bandung Jaga Takhta Klasemen

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung punya resep sederhana untuk tetap bertahan di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026 dengan menganggap setiap pertandingan sebagai partai final.

Hal tersebut dikatakan oleh gelandang Persib Eliano Reijnders setelah membantu timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2).

“Setiap pertandingan seperti final. Dan itulah motivasi kami,” kata Eliano.

Tiga poin Persib ditentukan oleh gol sundulan Andrew Jung pada menit ke-50, memanfaatkan sepak pojok Luciano Guaycochea.

Kemenangan tersebut membuat Pangeran Biru tetap kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin. Persib unggul tiga angka dari Persija Jakarta di posisi kedua yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, serta berjarak empat poin dari Borneo FC di peringkat ketiga.

Tak hanya itu, kemenangan atas Persita juga memperpanjang rekor sempurna Persib di kandang. Dari 11 laga di GBLA musim ini, Maung Bandung selalu menang dengan torehan 17 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Meski menang, Eliano mengakui laga tidak berjalan mudah. Persib tampil dominan pada 30 menit pertama, tetapi setelah itu tempo permainan menurun.

“Kami memulai dengan sangat baik dan punya beberapa peluang. Setelah itu performa sedikit menurun,” ujarnya.