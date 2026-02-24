Dion Markx Debut di Persib Bandung, Peta Persaingan Makin Ketat

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Wajah baru Persib Bandung Dion Markx akhirnya merasakan atmosfer panas BRI Super League 2025/26. Pemain muda berusia 20 tahun itu menjalani debutnya saat Maung Bandung menundukkan Persita Tangerang 1-0 pada pekan ke-22 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2).

Meski hanya tampil singkat, Markx masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-87 dan ikut mengawal kemenangan penting tim hingga peluit akhir.

Menariknya, pelatih Persib Bojan Hodak tidak menempatkan Markx di posisi naturalnya sebagai bek tengah. Dia justru dipercaya mengisi sektor bek kanan, posisi yang biasanya ditempati Kakang Rudianto.

Menurut Hodak, fleksibilitas menjadi alasan utama dirinya langsung memberi kesempatan kepada pemain yang baru bergabung tersebut.

“Dia baru mulai berlatih bersama kami, lalu saya berikan debut. Dia pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Yang terpenting, karena datang dari liga yang berbeda, dia perlu merasakan dulu atmosfer kompetisi di sini,” ujar Hodak.

Kehadiran Markx menambah ketat persaingan di lini pemain muda Persib. Saat ini, sektor tersebut sudah dihuni sejumlah nama seperti Kakang Rudianto, Robi Darwis, Nazriel Alfaro, hingga Fitrah Maulana.

Hodak menegaskan, rotasi pemain muda memang sengaja dilakukan untuk memperluas opsi tim sepanjang musim.

“Kesempatan selalu saya berikan. Ini memberi kami banyak pilihan di posisi pemain muda jika ada yang tidak bisa bermain. Musim ini Nazriel, Robi, Kakang, dan Fitrah juga sudah mendapat menit bermain,” jelasnya.