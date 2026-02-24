Persis Solo Ultimatum Milomir Seslija: Dua Laga, Wajib 6 Poin

jateng.jpnn.com, SOLO - Manajemen Persis Solo mengambil sikap tegas setelah Laskar Sambernyawa kembali gagal meraih kemenangan pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Menjamu PSBS Biak di Stadion Manahan, Sabtu (21/2) malam, Persis hanya mampu bermain imbang 1-1. Laga kandang itu diproyeksikan menjadi momentum kebangkitan dari tekanan papan bawah.

Alih-alih menjauh dari zona degradasi, tambahan satu poin justru membuat posisi Persis kian terjepit. Hingga pekan ke-22, tim kebanggaan Kota Bengawan masih terdampar di dasar klasemen dengan koleksi 13 poin dari dua kemenangan, tujuh hasil imbang, dan 13 kekalahan.

Dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (23/2) malam, manajemen Persis menyatakan telah melakukan evaluasi menyeluruh bersama jajaran direksi. Hasilnya, pelatih kepala Milomir Seslija diberi target enam poin dari dua pertandingan terdekat.

Dua laga tersebut yakni pertandingan kandang pekan ke-23 melawan Persik Kediri pada Minggu (1/3), serta partai tandang menghadapi Persijap Jepara pada Kamis (5/3).

Artinya dua laga, dua kemenangan. Tidak ada ruang untuk kompromi.

Baca Juga: Persis Solo Datangkan Winger Persib Bandung

Manajemen menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada staf pelatih, ofisial, dan pemain demi mencapai target tersebut. Namun, evaluasi berkala juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penyelamatan tim agar tetap bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Situasi ini menjadi ujian mental sekaligus teknis bagi skuad Laskar Sambernyawa. Tekanan tak hanya datang dari klasemen, tetapi juga dari ekspektasi publik Solo yang haus kemenangan.