Di Tangan Michael Carrick, Manchester United Makin Baik

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United terus menunjukkan grafik menanjak sejak ditangani Michael Carrick. Kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Stadion Hill Dickinson, Selasa (24/2) dini hari WIB, menjadi bukti terbaru solidnya permainan Setan Merah, terutama di lini belakang.

Kiper muda MU Senne Lammens menjadi salah satu pahlawan kemenangan setelah mencatatkan empat penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap perawan.

Penjaga gawang asal Belgia itu menilai perubahan besar terjadi sejak Carrick mengambil alih kursi pelatih. Menurutnya, pertahanan tim kini tampil lebih disiplin dan kompak.

“Saya pikir sejak manajer datang, kami bertahan dengan sangat baik sebagai satu tim, bahkan hampir sepanjang musim ini,” ujar Lammens, dikutip dari laman resmi klub.

Sejak kedatangan Carrick, MU belum tersentuh kekalahan dalam enam pertandingan. Dari periode tersebut, lima laga berhasil dimenangi dengan torehan 12 gol dan hanya kebobolan lima kali.

Performa impresif itu juga berdampak pada catatan pribadi Lammens. Dari lima clean sheet yang ia bukukan di Liga Inggris musim ini, tiga di antaranya lahir di bawah kepemimpinan pelatih berusia 44 tahun tersebut.

Menurut Lammens, kunci kemenangan MU saat ini sederhana: pertahanan yang kuat membuka jalan untuk mencuri gol di momen yang tepat.

Hal itu terlihat saat menghadapi Everton. Setelah tampil solid meredam tekanan tuan rumah, MU menghukum lewat serangan balik cepat yang diselesaikan Benjamin Sesko pada menit ke-71.