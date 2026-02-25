FIFA Series 2026: Debut Herdman, Timnas Indonesia Hadapi St Kitts and Nevis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - FIFA resmi merilis jadwal FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 27 dan 30 Maret. Turnamen internasional ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dengan menghadirkan tim dari tiga konfederasi berbeda.

Selain Indonesia, tiga negara yang ambil bagian adalah Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), serta St Kitts and Nevis (CONCACAF).

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St Kitts and Nevis pada Jumat (27/3) pukul 20.00 WIB. Sebelumnya, pada hari yang sama, Bulgaria akan lebih dulu bertemu Kepulauan Solomon pada pukul 15.30 WIB.

Setiap tim akan memainkan dua pertandingan. Pemenang dari masing-masing laga akan melaju ke partai final yang digelar pada Senin (30/3) pukul 20.00 WIB. Sementara tim yang kalah akan bertanding pada laga perebutan tempat ketiga pukul 15.30 WIB.

Turnamen ini menjadi sorotan karena menjadi panggung debut pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, yang resmi ditunjuk bulan lalu. Ajang ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan kekuatan baru skuad Garuda.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai FIFA Series harus dimanfaatkan secara maksimal oleh tim pelatih untuk membangun fondasi menuju target jangka panjang.

“Saya berharap timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan timnas,” ujar Erick dalam keterangan resminya.

Dari sisi peringkat FIFA, Indonesia saat ini berada di posisi 122 dunia. Sementara Bulgaria menempati peringkat 88, Kepulauan Solomon di posisi 152, dan St Kitts and Nevis di peringkat 154.