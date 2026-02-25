Persiapan Persib Bandung Hadapi Madura United Mepet, Bojan Hodak Tetep Percaya Diri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi tantangan tak biasa jelang duel pekan ke-23 BRI Super League. Waktu persiapan yang mepet memaksa Maung Bandung bergerak cepat sebelum menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2) pukul 20.30 WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya hanya memiliki waktu efektif yang sangat terbatas untuk mematangkan strategi.

“Persiapan kami memang singkat, hanya tiga hari,” ujar pelatih asal Kroasia tersebut, Rabu (25/2).

Meski jadwal padat menguras tenaga, Bojan memastikan kondisi tim tetap siap tempur. Andrew Jung dan kawan-kawan disebut dalam keadaan bugar dan tidak mengalami cedera serius setelah laga terakhir melawan Persita Tangerang.

Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Persib yang sedang berburu poin penuh demi menjaga posisi di puncak klasemen.

Namun, Bojan tidak mau timnya lengah. Dia menilai Madura United datang dengan kualitas yang lebih baik dibanding pertemuan di putaran pertama.

“Seperti semua tim yang datang ke Bandung, mereka biasanya bermain sangat defensif. Pertandingan ini tidak akan mudah, akan cukup sulit,” katanya.

Persib memang punya misi besar. Saat ini mereka memimpin klasemen sementara dengan koleksi 50 poin dari 21 pertandingan, unggul selisih gol atas Persija Jakarta yang menempel ketat di posisi kedua.