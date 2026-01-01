Layvin Kurzawa Berpeluang Tampil Saat Persib Bandung Hadapi Madura United

JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 01:00 WIB
Mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG) Layvin Kurzawa disiapkan menjalani debutnya di BRI Super League 2025/26.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Laga Persib Bandung kontra Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2), berpotensi menghadirkan momen spesial.

Mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG) Layvin Kurzawa disiapkan menjalani debutnya di BRI Super League 2025/26.

Jika diturunkan pelatih Bojan Hodak, pertandingan ini akan menjadi penampilan perdana bek asal Prancis tersebut di kompetisi domestik bersama Maung Bandung.

Sebelumnya, Kurzawa sempat tampil dalam dua laga Persib menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Namun, dia tidak dimainkan saat Persib menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-22.

Hodak menjelaskan keputusan tersebut sebagai bagian dari manajemen kondisi pemain.

“Kami memberinya istirahat dan tidak ingin memaksanya karena dia bermain di pertandingan sebelumnya,” ujar Hodak.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, Kurzawa membutuhkan penanganan khusus karena cukup lama tidak tampil di level kompetitif. Jadwal yang padat berisiko meningkatkan peluang cedera jika dipaksakan bermain terus-menerus.

“Dia sudah lama tidak bermain. Kalau terus dimainkan di jadwal padat, dia bisa cedera. Untuk pertandingan melawan Madura United, dia akan bersama tim,” jelasnya.

Mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG) Layvin Kurzawa disiapkan menjalani debutnya di BRI Super League 2025/26 bersama Persib Bandung.
