Persib Bandung Belum Terkalahkan di Laga Kandang

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025/26 Persib Bandung bersiap menjamu Madura United pada pekan ke-23 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam.

Laga ini menjadi momentum Maung Bandung untuk mempertahankan rekor kandang sempurna musim ini.

Hingga pekan ke-22, Persib menjadi satu-satunya tim yang selalu menang di kandang. Dari 11 pertandingan di GBLA, tim asuhan Bojan Hodak menyapu bersih semuanya dengan kemenangan.

Tak hanya menang, performa lini belakang Persib juga tergolong luar biasa. Maung Bandung mencetak 17 gol dan hanya kebobolan satu kali sepanjang laga kandang musim ini.

Satu-satunya tim yang mampu menjebol gawang Persib di GBLA adalah Borneo FC Samarinda pada pekan ke-4. Saat itu, Persib tetap menang dengan skor 3-1. Setelah laga tersebut, tak ada lagi tim tamu yang mampu mencetak gol ke gawang Persib.

Pada pekan ke-22 lalu, Persib kembali menunjukkan soliditasnya dengan kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang, sekaligus mencatatkan cleansheet.

Di bawah Persib, rekor kandang terbaik kedua dimiliki Borneo FC Samarinda. Pesut Etam mengoleksi sembilan kemenangan dan satu kekalahan di Stadion Segiri. Satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 0-1 dari Bali United pada pekan ke-14.

Sementara itu, Persija Jakarta menempati posisi ketiga dalam catatan performa kandang. Dari 11 laga home, Macan Kemayoran meraih delapan kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Kekalahan tersebut terjadi saat tumbang 0-2 dari Arema FC pada pekan ke-20.