Catatan Apik Kendal Tornado FC, 5 Laga Beruntun Tanpa Kebobolan

jateng.jpnn.com, KENDAL - Kendal Tornado FC kembali menunjukkan konsistensinya di Pegadaian Championship 2025/26. Bertandang ke Stadion 17 Mei, Minggu (22/2) malam, Laskar Badai Pantura sukses menahan tuan rumah PS Barito Putera dengan skor 0-0.

Laga berlangsung ketat dengan peluang yang tercipta di kedua sisi. Namun, penyelesaian akhir yang belum maksimal serta penampilan gemilang kiper Kendal Tornado, Tri Hamdani, membuat skor kacamata bertahan hingga peluit panjang.

Pertandingan juga diwarnai dua kartu merah. Pemain Barito Putera Yuswanto Aditya diusir wasit pada menit ke-49 akibat pelanggaran keras.

Tak lama berselang, striker andalan Kendal Tornado, Patrick Cruz, juga harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-56.

Hasil imbang ini memperpanjang tren positif Kendal Tornado menjadi lima laga beruntun tanpa kekalahan. Dalam periode tersebut, tim oranye mencatat tiga kemenangan dan dua hasil seri.

Tak hanya itu, Kendal Tornado juga mencatatkan rekor impresifdengan lima pertandingan terakhir tanpa kebobolan. Mereka sebelumnya menang dua kali atas Persipal FC (4-0), menundukkan PSIS Semarang 3-0, serta bermain imbang tanpa gol melawan Persiku Kudus dan Barito Putera.

Pelatih Kendal Tornado Stefan Keeltjes mengaku puas dengan satu poin yang diraih di kandang lawan.

“Pertandingan berjalan sulit seperti yang kami prediksi. Tapi kami senang bisa membawa pulang satu poin. Terima kasih untuk pemain yang sudah berjuang. Saya yakin tim terus berkembang dengan banyaknya pemain muda,” ujarnya.