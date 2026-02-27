Casemiro Tertarik Gabung AC Milan, Peluang Reuni dengan Luka Modric Terbuka

jateng.jpnn.com - Masa depan Casemiro mulai mengerucut. Gelandang asal Brasil itu dikabarkan tertarik bergabung dengan AC Milan demi peluang reuni dengan sahabat lamanya, Luka Modric, setelah kontraknya bersama Manchester United berakhir pada musim panas ini.

Kabar tersebut dilaporkan media Inggris, The Sun, Kamis (26/2).

Casemiro dipastikan meninggalkan Old Trafford setelah United memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang habis akhir musim. Klub berjuluk Setan Merah itu bahkan telah mengonfirmasi rencana perpisahan tersebut sejak Januari lalu.

“Casemiro akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini setelah kontraknya berakhir,” tulis MU dalam pernyataan resminya saat itu.

Nama Casemiro dan Modric bukanlah kombinasi asing. Keduanya pernah menjadi tulang punggung lini tengah Real Madrid dalam era kejayaan Eropa, sebelum Casemiro hijrah ke MU pada 2022. Sementara Modric memilih melanjutkan karier ke AC Milan pada musim lalu.

Kini, di usia 34 tahun, Casemiro mulai dikaitkan dengan berbagai klub. Sejumlah tim Major League Soccer disebut siap memboyongnya ke Amerika Serikat. Inter Miami bahkan ingin mempertemukannya dengan Lionel Messi, sementara LA Galaxy juga masuk dalam daftar peminat.

Namun laporan media Inggris menyebut Casemiro masih ingin bertahan di Eropa. Ia merasa masih cukup kompetitif untuk bersaing di level tertinggi, dan Serie A dinilai cocok dengan gaya bermainnya yang sarat pengalaman dan kedewasaan taktik.

AC Milan pun muncul sebagai kandidat kuat. Klub peringkat kedua Serie A itu dikabarkan siap bersaing dengan klub-klub MLS demi mengamankan jasa mantan bintang Real Madrid dan Porto tersebut.