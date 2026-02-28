Eks Staf Pelatih Timnas Indonesia Gabung Persijap Jepara, Yoo Jae-hoon Siap Selamatkan Laskar Kalinyamat

jateng.jpnn.com, JEPARA - Ada wajah baru di jajaran staf pelatih Persijap Jepara. Tak main-main, klub berjuluk Laskar Kalinyamat resmi merekrut mantan staf pelatih Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon, sebagai pelatih kiper.

“Iya benar, saya menjadi pelatih kiper di Persijap. Mulai hari ini saya mulai bertugas,” ujar Yoo Jae-hoon, Sabtu (28/2).

Pelatih berusia 42 tahun itu mengungkapkan, sebelum menerima pinangan Persijap, dirinya sempat mendapat tawaran dari klub lain sesama peserta BRI Super League. Namun, setelah berdiskusi dengan keluarga, Jae-hoon memilih berlabuh ke Jepara.

“Lima tahun di Timnas Indonesia, saya benar-benar sibuk dan sering meninggalkan keluarga. Saya sudah diskusi dengan keluarga dan mereka mendukung saya untuk kembali ke lapangan,” ungkapnya.

Soal kondisi Persijap yang masih berjuang keluar dari zona degradasi, Jae-hoon sama sekali tak gentar. Justru situasi sulit itu menjadi tantangan tersendiri baginya.

“Seorang pelatih tidak bisa cari tim yang kuat saja. Tidak seru kalau hanya mencari tempat yang nyaman,” tegasnya.

Jae-hoon menyadari statusnya sebagai mantan pelatih Timnas Indonesia membawa ekspektasi besar. Namun, ia bertekad menikmati proses dan memberikan kemampuan terbaiknya untuk Persijap.

“Saya akan menikmati dengan tim saya saat ini,” katanya.

Menangani Persijap juga menjadi debut Jae-hoon sebagai pelatih di level klub, setelah sebelumnya fokus di Timnas Indonesia. Selama lima tahun, dia menjadi bagian staf kepelatihan era Shin Tae-yong, sejak 16 Februari 2020.