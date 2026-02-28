Persib Bandung Punya Modal Besar untuk Hadapi Persebaya

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil beringas saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/6), Maung Bandung menang telak 5-0.

Berbeda dari laga-laga sebelumnya, lini depan Persib kali ini benar-benar produktif. Gawang Madura United yang dikawal M Diky Indriyana dibombardir sejak awal laga.

Baca Juga: Persib Bandung Belum Terkalahkan di Laga Kandang

Tiga gol sudah tercipta di babak pertama. Ramon Tanque mencetak brace pada menit ke-13 dan 33, disusul gol Uilliam Barros tepat di menit ke-45. Persib menutup paruh pertama dengan keunggulan nyaman 3-0.

Di babak kedua, dominasi tuan rumah tak mengendur. Penyerang pengganti Andrew Patrick Jung memperlebar jarak pada menit ke-80, sebelum Frans Putros memastikan pesta gol Persib lewat gol kelima di menit ke-89.

Salah satu pilar Persib, Beckham Putra, menegaskan dukungan Bobotoh di kandang menjadi faktor penting. Hasil ini membuat Persib selalu menang dalam 12 laga kandang musim ini.

Baca Juga: Layvin Kurzawa Berpeluang Tampil Saat Persib Bandung Hadapi Madura United

“Alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan tiga poin lagi. Main di kandang kita sangat kuat dan clean sheet. Semoga kami makin matang di puncak klasemen dan bisa hattrick tahun ini,” ujar Beckham.

Tambahan tiga poin membuat Persib kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin. Tim asuhan Bojan Hodak juga mencatatkan 10 laga tak terkalahkan, termasuk enam kemenangan beruntun.