Umuh Muchtar Minta Persib Bandung untuk Tak Meremehkan Persebaya

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meminta Maung Bandung tidak menganggap enteng Persebaya Surabaya saat bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3) pukul 20.30 WIB.

Umuh menegaskan, laga tandang ke Surabaya membutuhkan konsentrasi penuh. Dia meminta seluruh pemain tampil habis-habisan demi menjaga Persib tetap kokoh di puncak klasemen.

“Jangan menganggap enteng lawan, harus benar-benar konsentrasi. Saya harap saat di Surabaya nanti mainnya tetap ngotot. Tenaga, pikiran, dan fokus harus berlipat,” ujar Umuh, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu.

Baca Juga: Persib Bandung Punya Modal Besar untuk Hadapi Persebaya

Menurutnya, Persebaya bukan lawan yang mudah. Umuh mengingatkan kembali pertemuan putaran pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada September lalu, ketika Persib harus bekerja keras sebelum menang tipis 1-0 lewat gol Uilliam Barros.

Selain itu, tim berjuluk Bajul Ijo juga sedang berada dalam tren positif. Pada tahun ini, Persebaya mencatatkan lima kemenangan dari delapan pertandingan. Di laga terakhir, tim asuhan Bernardo Tavares sukses menaklukkan PSM Makassar dengan skor 1-0 di kandang.

Umuh juga memberi perhatian khusus pada jadwal padat yang harus dijalani Persib selama Ramadan. Dia berharap kondisi fisik dan mental pemain tetap terjaga di tengah persaingan ketat papan atas.

Saat ini, Persib masih memimpin klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 53 poin, unggul tiga angka dari Persija Jakarta yang telah memainkan satu laga lebih banyak.

Sementara itu, Persebaya berada di peringkat kelima dengan 38 poin, terpaut tiga poin dari Malut United yang menempati posisi di atasnya. (antara/jpnn)