Bernardo Tavares: Persebaya Nothing to Lose Hadapi Persib Bandung

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan timnya siap memberikan perlawanan maksimal dan tampil tanpa beban saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026.

Duel panas itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3) malam.

Tavares menyebut Persib sebagai tim dengan kedalaman skuad yang sangat kuat. Bahkan, dia membandingkan Maung Bandung dengan raksasa Malaysia Johor Darul Ta’zim.

“Mereka bisa merotasi banyak pemain berkualitas. Kalau melihat nilai pasar, tekanan justru ada di pihak mereka. Kami nothing to lose,” ujar Tavares dalam konferensi pers prapertandingan, Minggu (1/3) malam.

Pelatih asal Portugal itu juga mengakui kekuatan utama Persib musim ini terletak pada lini pertahanan. Tim asuhan Bojan Hodak baru kebobolan 11 gol, jauh lebih baik dibandingkan Persebaya yang sudah kemasukan 23 gol.

Meski begitu, Tavares optimistis kolektivitas timnya yang mulai solid bisa meredam agresivitas lawan.

“Mereka sangat kompetitif dan akurasinya tinggi. Kami harus fokus saat menguasai bola maupun saat kehilangan bola. Melawan tim kuat seperti ini, tim kami justru bisa berkembang,” tegasnya.

Terkait kemenangan telak 4-1 atas Persib pada musim lalu, Tavares menilai hasil tersebut tak bisa dijadikan acuan. Menurutnya, setiap laga memiliki konteks dan tantangan yang berbeda.