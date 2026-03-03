Tiket FIFA Series 2026 di GBK Mulai Rp150 Ribu, Jangan Sampai Kehabisan!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi membuka penjualan tiket turnamen FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 dan 30 Maret.

Harga tiket dibanderol mulai Rp150 ribu. Turnamen ini menghadirkan empat negara, yakni Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis.

Pada laga 27 Maret, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon pukul 15.30 WIB. Selanjutnya, Timnas Indonesia menantang Saint Kitts dan Nevis pukul 20.00 WIB.

Pemenang dari dua laga tersebut akan bertemu di partai puncak pada 30 Maret pukul 20.00 WIB. Sementara tim yang kalah akan bermain pada pukul 15.30 WIB di hari yang sama.

Dikutip dari laman resmi PSSI, penjualan tiket dibagi dalam dua tahap. Pertama, tiket satu pertandingan yang sudah bisa dibeli melalui Livin Mandiri lewat tautan bmri.id/TimnasMandiri.

Tahap kedua, tiket satu pertandingan dan bundling dibuka pada 5 dan 9 Maret melalui situs resmi KitaGaruda.id.

Tiket termurah tersedia di kategori Indomilk Upper Garuda seharga Rp150 ribu untuk laga 27 Maret. Selain itu, tersedia kategori Aqua Garuda South/North, Freeport Garuda West/East, dan Mandiri Premium West/East dengan harga bervariasi hingga Rp1 juta untuk satu pertandingan.

Bagi suporter yang ingin menyaksikan dua laga sekaligus, tersedia tiket bundling mulai Rp350 ribu hingga Rp1,5 juta.