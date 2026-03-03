Liverpool Lawan Wolves, Florian Wirtz Tak Bisa Tampil

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Arne Slot memastikan gelandang andalannya, Florian Wirtz, belum bisa tampil saat menghadapi Wolverhampton Wanderers F.C. dalam lanjutan pekan ke-29 Liga Inggris 2025/26, Rabu (4/3).

Slot menyebut laga tersebut datang terlalu cepat bagi Wirtz yang masih dalam proses pemulihan cedera punggung.

“Saya pikir pertandingan besok akan terlalu cepat untuknya. Saya sebenarnya tidak menyangka dia belum bisa tersedia sekarang, tetapi cedera bisa berkembang secara positif maupun negatif,” ujar Slot, Selasa (3/3).

Wirtz sebelumnya mengalami cedera punggung saat pemanasan jelang laga kontra Nottingham Forest bulan lalu. Dia juga absen ketika The Reds pesta gol 5-2 atas West Ham United akhir pekan lalu.

Slot berharap cedera sang gelandang tak berlangsung lama. Namun, jadwal padat membuat tim pelatih tak ingin mengambil risiko.

Liverpool akan menjalani tiga pertandingan dalam tujuh hari. Situasi itu membuat manajemen menit bermain pemain yang baru pulih cedera menjadi perhatian utama.

Di sisi lain, Jeremie Frimpong mulai menunjukkan progres positif setelah tampil sebagai pemain pengganti saat melawan West Ham. Meski begitu, Slot menegaskan dirinya tetap berhati-hati.

“Saya lebih suka punya pemain yang siap dimainkan daripada melihat mereka kembali ke ruang perawatan,” tegasnya.