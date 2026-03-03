Persib Bandung Gagal Menang di Surabaya, Bojan Hodak Enggan Berkomentar Soal Jalannya Laga

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak enggan berbicara banyak seusai timnya bermain imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3) malam.

Dalam konferensi pers, Hodak memilih menahan komentar terkait jalannya pertandingan.

“Saya respek pada semuanya, saya respek pada media. Namun, saya tidak bisa bicara mengenai wasit, sehingga saya tidak bisa komentar mengenai jalannya pertandingan,” ujarnya singkat.

Karena hal tersebut, pelatih asal Kroasia itu mengaku tak bisa membedah taktik maupun menganalisis laga secara detail.

Saat hendak meninggalkan ruangan, Hodak sempat kembali masuk dan memberikan gestur permintaan maaf kepada para jurnalis yang telah menunggu.

“Itu saja. Cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami tidak membicarakan tentang wasit,” katanya menegaskan.

Dalam pertandingan tersebut, Persebaya membuka keunggulan lewat Bruno Moreira pada menit ke-44. Persib membalas melalui Luciano Guaychocea menit ke-51 sebelum Andrew Jung membawa Maung Bandung berbalik unggul pada menit ke-73.

Namun, Francisco Rivera memastikan tuan rumah tak pulang dengan tangan hampa lewat gol pada menit ke-83.