Konflik AS-Iran Memanas, Ronaldo Pindahkan Jet Pribadi ke Madrid

jateng.jpnn.com, RIYADH - Kapten Al-Nassr Cristiano Ronaldo dikabarkan memindahkan jet pribadinya dari Riyadh ke Madrid setelah muncul laporan soal meningkatnya tensi keamanan di Arab Saudi.

Media Inggris The Sun menulis jet mewah senilai 61 juta poundsterling milik megabintang Portugal itu lepas landas dari Riyadh pada malam hari dan mendarat di Madrid sekitar tujuh jam kemudian.

Berdasarkan data pelacakan penerbangan, pesawat yang dikelola Global Jet Luxembourg tersebut berangkat sekitar pukul 20.00 waktu setempat dan tiba di ibu kota Spanyol sekira pukul 01.00 dini hari.

Jet berwarna hitam itu dibeli Ronaldo pada 2024 setelah ia menjual pesawat lamanya bertipe Gulfstream G200.

Pesawat anyar tersebut berkapasitas sekitar 15 penumpang dan kerap digunakan untuk membawa keluarganya, termasuk sang pasangan Georgina Rodriguez.

Langkah pemindahan jet ini dikaitkan dengan memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan sejumlah bandara.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Ronaldo terkait alasan pasti pemindahan jet pribadinya tersebut. (antara/jpnn)