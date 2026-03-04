Wakil Presiden Olympiacos Bantah Isu Taremi Gabung Tentara Iran

jateng.jpnn.com, YUNANI - Kabar soal Mehdi Taremi disebut-sebut akan meninggalkan sepak bola dan bergabung dengan tentara Iran langsung ditepis manajemen Olympiacos.

Wakil Presiden Olympiacos Kostas Karapapas menegaskan informasi tersebut tidak benar. Ia menyebut isu itu sebagai berita palsu yang muncul di tengah situasi konflik.

“Korban pertama dari perang selalu kebenaran. Jangan percaya berita palsu. Mari menghormati para atlet maupun semua orang yang tanah airnya sedang dalam konflik,” ujar Karapapas seperti dikutip media Turki, Fanatik, Selasa (3/3).

Baca Juga: Pelatih Iran Waspadai Motivasi Tinggi Indonesia di Final Piala Asia Futsal

Sebelumnya, media Turki Haberler melaporkan Taremi bersiap meninggalkan Olympiacos untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Iran seiring memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Namun fakta di lapangan menunjukkan Taremi masih menjadi bagian skuad Olympiacos. Mantan striker Inter Milan itu bahkan tampil saat menghadapi Panserraikos di Liga Super Yunani, Minggu (1/3).

Taremi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75 menggantikan Gelson Martins dan turut membantu timnya meraih kemenangan 2-1.

Musim ini, bomber 33 tahun tersebut kembali menemukan ketajamannya. Ia telah mencetak 10 gol dan tiga assist dari 16 laga Liga Super Yunani, serta menorehkan dua gol dan dua assist di ajang Liga Champions UEFA.

Isu boleh berembus, tetapi untuk saat ini Taremi masih fokus di lapangan hijau. (antara/jpnn)