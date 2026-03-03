Persib Bandung Gagal Menang di Surabaya, Marc Klok Tak Senang

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus puas membawa pulang satu poin dari markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League, Senin (2/3).

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Maung Bandung sempat berbalik unggul 2-1. Namun, Bajul Ijo memaksa laga berakhir imbang 2-2 lewat gol di 10 menit akhir pertandingan.

Persebaya lebih dulu unggul lewat penalti Bruno Moreira pada menit ke-43. Persib merespons cepat di babak kedua melalui sepakan Luciano Guaycochea menit 51.

Momentum sempat berpihak ke tim tamu saat Andrew Jung mencetak gol pada menit 73 dan membawa Persib berbalik unggul.

Namun, keunggulan itu buyar setelah Francisco Rivera menyamakan kedudukan lewat skema serangan balik pada menit 84.

Gelandang senior Persib Marc Klok mengakui suasana ruang ganti tidak dalam kondisi baik.

Baca Juga: Taktik Bernardo Tavares Sukses Bikin Persib Bandung Gagal Menang atas Persebaya

“Saya rasa kami melepas dua poin, kami hilang dua poin. Harusnya menang. Kami tidak senang, semua pemain tidak senang, tetapi kami harus fokus ke pertandingan berikutnya,” kata Klok.

Menurutnya, Persib perlu melakukan evaluasi serius sebelum menjamu Persik Kediri pada Senin (9/3) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.