Donald Trump Bicara Soal Iran & Piala Dunia 2026

jateng.jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak ambil pusing terkait kemungkinan tim nasional Iran tampil di Piala Dunia FIFA 2026 yang salah satu tuan rumahnya adalah Amerika Serikat.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang berdampak pada stabilitas kawasan Teluk.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi soal keamanan dan partisipasi Iran di turnamen akbar empat tahunan tersebut.

“Saya benar-benar tidak peduli jika Iran berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Saya pikir Iran adalah negara yang kalah telak. Mereka sudah kehabisan tenaga,” kata Trump, seperti dikutip dari The New York Times, Rabu (4/3).

Iran yang tergabung di Grup G dijadwalkan memainkan tiga laga di Amerika Serikat.

Dua pertandingan melawan Selandia Baru dan Belgia akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 16 dan 22 Juni.

Sementara laga terakhir kontra Mesir akan berlangsung di Lumen Field pada 27 Juni.

Hingga kini, federasi sepak bola Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi tersebut.