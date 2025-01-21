JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Donald Trump Bicara Soal Iran & Piala Dunia 2026

Donald Trump Bicara Soal Iran & Piala Dunia 2026

Kamis, 05 Maret 2026 – 03:00 WIB
Donald Trump Bicara Soal Iran & Piala Dunia 2026 - JPNN.com Jateng
Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Foto: AFP

jateng.jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak ambil pusing terkait kemungkinan tim nasional Iran tampil di Piala Dunia FIFA 2026 yang salah satu tuan rumahnya adalah Amerika Serikat.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang berdampak pada stabilitas kawasan Teluk.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi soal keamanan dan partisipasi Iran di turnamen akbar empat tahunan tersebut.

Baca Juga:

“Saya benar-benar tidak peduli jika Iran berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Saya pikir Iran adalah negara yang kalah telak. Mereka sudah kehabisan tenaga,” kata Trump, seperti dikutip dari The New York Times, Rabu (4/3).

Iran yang tergabung di Grup G dijadwalkan memainkan tiga laga di Amerika Serikat.

Dua pertandingan melawan Selandia Baru dan Belgia akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 16 dan 22 Juni.

Baca Juga:

Sementara laga terakhir kontra Mesir akan berlangsung di Lumen Field pada 27 Juni.

Hingga kini, federasi sepak bola Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak ambil pusing terkait kemungkinan tim nasional Iran tampil di Piala Dunia FIFA 2026.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026 timnas iran iran donald trump

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU