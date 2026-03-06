Persijap Jepara Vs Persis Solo Berakhir Tanpa Gol, Laskar Kalinyamat Main 10 Pemain

jateng.jpnn.com, JEPARA - Duel sengit antara Persijap Jepara dan Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (5/3) malam WIB, berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir imbang 0-0.

Sejak awal laga, kedua tim tampil dengan motivasi tinggi. Persijap dan Persis Solo sama-sama berusaha meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di papan bawah klasemen.

Sepanjang pertandingan, peluang silih berganti tercipta. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat kedua tim gagal mencetak gol hingga peluit panjang dibunyikan.

Situasi semakin sulit bagi Persijap setelah harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-78. Bek Jose Luis Espinosa diganjar kartu merah oleh wasit.

Unggul jumlah pemain, Persis mencoba menekan di sisa waktu pertandingan. Beberapa peluang tercipta melalui sundulan Dejan Tumbas serta percobaan dari Alfrianto Nico dan Abu Kamara. Namun, kiper Muhammad Ardiansyah tampil sigap menjaga gawang Persijap tetap aman.

Di sisi lain, Persijap juga sempat mengancam lewat aksi individu Carlos Franca, tetapi bola masih melambung di atas gawang Persis.

Hasil imbang ini membuat Persijap tetap berada di posisi ke-15 klasemen dengan 20 poin. Mereka unggul tiga angka dari Persis yang berada di peringkat ke-17, satu tingkat di atas tim juru kunci.

Pada pertandingan berikutnya, Persijap dijadwalkan menghadapi PSIM Yogyakarta pada Rabu pekan depan. Sementara Persis akan menjamu Bali United sehari setelahnya. (jpnn)