Manchester United Kalah dari Newcastle, Carrick: Sangat Menyakitkan

Jumat, 06 Maret 2026 – 05:00 WIB
Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Antara/Manchester United)

jateng.jpnn.com, NEWCASTLE - Kekalahan pahit dialami Manchester United saat bertandang ke markas Newcastle United.

Bermain melawan 10 pemain sejak akhir babak pertama, Setan Merah justru tumbang 1-2 di St. James' Park, Kamis (5/3) dini hari WIB.

Pelatih MU Michael Carrick mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut. Dia menilai timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengendalikan pertandingan.

“Cara pertandingan ini berjalan jelas sangat mengecewakan dan tidak ada cara lain untuk menggambarkannya,” kata Carrick dikutip dari laman resmi klub.

Situasi sebenarnya sempat berpihak kepada MU setelah pemain Newcastle Jacob Ramsey diganjar kartu kuning kedua pada menit 45+1 sehingga harus meninggalkan lapangan lebih cepat.

Namun alih-alih memanfaatkan keunggulan pemain, MU justru kebobolan dua gol. Gol Newcastle dicetak oleh Anthony Gordon dan William Osula, sementara MU hanya mampu membalas satu gol lewat Casemiro.

Carrick mengaku kekalahan tersebut terasa sangat menyakitkan bagi dirinya dan tim.

“Jujur saja, ini sangat menyakitkan bagi saya,” ujar Carrick.

