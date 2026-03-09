Pelatih Persib Bandung: Perburuan Juara BRI Super League Bakal Sengit sampai Akhir

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai persaingan perebutan gelar BRI Super League 2025/2026 akan berlangsung sengit hingga pekan-pekan terakhir.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, kekuatan tim-tim di kompetisi musim ini relatif merata sehingga setiap klub berpeluang saling mengalahkan.

“Di liga ini semua bisa saling mengalahkan. Itu yang membuat liga ini sangat menarik dan juga sangat sulit,” kata Bojan, dikutip dari laman resmi I.League, Senin (9/3).

Saat ini Persib Bandung masih memimpin klasemen dengan 54 poin. Maung Bandung hanya unggul satu poin dari Borneo FC di posisi kedua dan tiga poin dari Persija Jakarta yang berada di peringkat ketiga.

Meski baru saja ditahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 2-2 pada laga terakhir, posisi Persib di puncak klasemen masih relatif aman.

Pada pekan ke-25, Persib akan menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3) pukul 20.30 WIB.

Persib datang ke laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi. Sepanjang musim ini, Beckham Putra dan kawan-kawan menyapu bersih 12 pertandingan kandang.

Dari 12 laga tersebut, Persib mencetak 22 gol dan hanya kebobolan satu gol, yang dicetak oleh Borneo FC.