Zona Merah BRI Super League Membara, Persijap Bangkit Saat Semen Padang Terjun Bebas.

jateng.jpnn.com, SOLO - Persaingan di BRI Super League tidak hanya panas di papan atas. Di dasar klasemen, pertarungan untuk menghindari degradasi justru semakin menegangkan menjelang fase akhir musim.

Hingga pekan ke-24, lima tim masih terjebak di zona rawan. Madura United FC berada di peringkat ke-14 dengan 20 poin, disusul Persijap Jepara di posisi ke-15 juga dengan 20 poin.

Di bawahnya ada PSBS Biak yang mengoleksi 18 poin di posisi ke-16. Sementara itu Persis Solo berada di peringkat ke-17 dengan 17 poin, dan Semen Padang FC menjadi juru kunci di posisi ke-18 dengan poin yang sama, yakni 17.

Situasi ini juga membuat PSM Makassar yang berada di peringkat ke-13 dengan 24 poin belum sepenuhnya aman. Dengan kompetisi yang masih menyisakan 10 pertandingan dari total 34 laga musim ini, perubahan posisi di klasemen masih sangat mungkin terjadi.

Selisih poin yang tipis membuat setiap kemenangan menjadi sangat krusial bagi tim-tim papan bawah. Tiga poin tambahan bisa langsung mengangkat posisi beberapa tingkat sekaligus.

Di tengah ketatnya persaingan tersebut, grafik performa Persijap Jepara justru menunjukkan tren positif. Laskar Kalinyamat mulai bangkit sejak pekan ke-21 ketika masih berada di peringkat ke-17.

Mereka kemudian naik ke posisi ke-16 pada pekan ke-22, lalu kembali merangkak ke peringkat ke-15 pada pekan ke-23. Posisi itu berhasil dipertahankan hingga pekan ke-24 sehingga Persijap sementara keluar dari zona merah.

Situasi sebaliknya dialami Semen Padang FC yang grafiknya terus menurun. Pada pekan ke-21 tim Kabau Sirah masih berada di posisi ke-16, tetapi turun ke peringkat ke-17 pada pekan ke-22, lalu kembali merosot ke posisi ke-18 pada pekan ke-23 dan bertahan di dasar klasemen hingga pekan ke-24.