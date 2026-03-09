Sosialisasi MBG di Cilacap, Teti Rohatiningsih Tekankan Sinergi Semua Pihak

jateng.jpnn.com, CILACAP - Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih mendorong sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Teti saat menghadiri sosialisasi program MBG di GOR Garuda Wanareja, Kabupaten Cilacap, Sabtu (7/3).

Menurut Teti, program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat pembangunan manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Teti.

Dia menjelaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak agar lahir generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Teti menegaskan pihaknya memiliki peran strategis untuk memastikan program berjalan efektif melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Dengan statusnya sebagai program prioritas, pelaksanaan MBG memerlukan dukungan kebijakan, pengawasan, serta kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Dia menambahkan kegiatan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami tujuan program sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.