Nama Thom Haye Tak Ada di Daftar Skuad Sementara Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Nama gelandang Thom Haye dipastikan tidak masuk dalam daftar 41 pemain skuad sementara Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Series 2026.

Absennya pemain Persib Bandung itu bukan karena penurunan performa atau cedera, melainkan karena masih menjalani sanksi larangan bertanding dari FIFA.

Haye sebelumnya dijatuhi hukuman setelah insiden pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 saat Indonesia menghadapi Irak di Arab Saudi pada Oktober tahun lalu.

Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Indonesia 0-1 itu, Haye dianggap melakukan tindakan tidak sportif kepada ofisial pertandingan selama dan setelah laga.

Akibatnya, gelandang berusia 31 tahun tersebut dijatuhi sanksi larangan bermain sebanyak empat pertandingan internasional dalam kalender FIFA. Dia juga dikenai denda sebesar 5.000 Swiss Franc atau sekitar Rp103 juta.

Selain Haye, pemain lain yang menerima hukuman serupa adalah bek kiri Shayne Pattynama yang kini memperkuat Persija Jakarta.

Keduanya mendapatkan kartu merah setelah pertandingan seusai karena melakukan protes keras terhadap wasit. Dalam momen yang sama, manajer timnas Sumardji juga turut diganjar kartu merah.

Absennya Haye jelas menjadi kehilangan bagi skuad Garuda yang kini ditangani pelatih baru John Herdman. Pasalnya, eks pemain Liga Belanda itu menjadi salah satu motor permainan di lini tengah timnas.