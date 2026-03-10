Jadwal 16 Besar Liga Champions: Real Madrid Tantang Manchester City

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Babak 16 besar Liga Champions UEFA musim 2025/26 dimulai pada tengah pekan ini. Sejumlah duel panas antar klub elite Eropa akan tersaji pada leg pertama fase gugur yang digelar Rabu hingga Kamis (11–12/3) dini hari WIB.

Total delapan pertandingan akan dimainkan dalam dua hari tersebut. Banyak laga diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan tim-tim besar yang sudah punya sejarah panjang di kompetisi paling prestisius di Eropa itu.

Salah satu laga yang paling menyedot perhatian adalah duel antara Real Madrid melawan Manchester City. Kedua raksasa Eropa itu kembali bertemu di fase gugur dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/3) dini hari WIB.

Pertemuan Madrid dan City hampir selalu menghadirkan drama dalam beberapa musim terakhir. Sejak 2012, kedua tim sudah saling berhadapan 15 kali di Liga Champions.

Dari catatan tersebut, Madrid mengoleksi enam kemenangan, sementara City meraih lima kemenangan. Empat pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertandingan besar lainnya mempertemukan dua finalis Piala Dunia Antarklub FIFA 2025, yakni Paris Saint-Germain menghadapi Chelsea.

PSG dikenal dengan lini serang tajam, sedangkan Chelsea datang dengan skuad muda yang terus berkembang dalam beberapa musim terakhir.

Sementara itu, Atletico Madrid akan menjamu Tottenham Hotspur dalam laga yang diprediksi berlangsung keras dan taktis.