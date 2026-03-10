Alisson Cedera, Liverpool Tanpa Kiper Utama saat Hadapi Galatasaray di Liga Champions

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool dipastikan tidak diperkuat kiper utama Alisson Becker saat menghadapi Galatasaray pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA.

Penjaga gawang timnas Brasil itu mengalami cedera sehingga tidak ikut dalam rombongan tim yang bertolak ke Istanbul untuk laga yang akan digelar di RAMS Park.

Pelatih Liverpool Arne Slot menjelaskan Alisson sebenarnya sempat mengikuti sesi latihan tim. Namun sang pemain merasakan keluhan pada akhir latihan.

“Ali mengikuti latihan seperti yang bisa dilihat semua orang. Namun sayangnya dia merasakan sesuatu di akhir sesi latihan,” kata Slot, Selasa (10/3).

Setelah menjalani pemeriksaan medis, tim dokter klub memutuskan kondisi Alisson belum cukup fit untuk dimainkan. Karena itu, Liverpool memilih tidak membawanya ke Turki.

“Setelah diperiksa, kami memutuskan bersama bahwa kondisinya tidak cukup baik untuk bermain besok. Jadi tidak ada gunanya dia ikut bepergian,” lanjut pelatih asal Belanda tersebut.

Meski demikian, Slot cukup optimistis cedera yang dialami kiper berusia 33 tahun itu tidak terlalu serius.

Dia bahkan membuka peluang Alisson kembali tampil saat Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League di Anfield pada Minggu (15/3).