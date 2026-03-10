Beckham Putra Sebut Kemenangan Persib Bandung atas Persik Jadi Modal Hadapi Borneo FC

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra menyebut kemenangan telak atas Persik Kediri menjadi modal penting untuk menghadapi Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League.

Beckham berharap tren positif Maung Bandung bisa terus berlanjut meski ia menyadari calon lawan berikutnya memiliki kekuatan yang patut diwaspadai.

“Ini hal bagus untuk persiapan melawan Borneo pekan depan. Semoga kami bisa bermain bagus di sana karena mereka tim yang kuat dan kami harus bisa memanfaatkan peluang,” ujar Beckham, Selasa (10/3).

Pada pertandingan sebelumnya, Persib berhasil menaklukkan Persik Kediri dengan skor telak 3-0. Gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Thom Haye serta dua gol dari Andrew Jung.

Kemenangan tersebut membuat Persib masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 57 poin dari 24 pertandingan. Mereka unggul empat poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua.

Beckham mengakui pertandingan melawan Persik tidak berjalan mudah, terutama pada awal babak pertama ketika timnya sempat kesulitan mengembangkan permainan.

Menurut pemain berusia 24 tahun itu, kecepatan pemain sayap menjadi kunci keberhasilan Persib membongkar pertahanan lawan.

“Ini pertandingan yang sulit. Seperti yang disampaikan pelatih, kami sempat kesulitan di awal babak pertama,” kata Beckham.